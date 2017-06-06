فيديو صادم يحاكي غرق نيويورك في المياه بسبب تغير المناخ

حذر الخبراء من أن المياه قد تغمر مدينة نيويورك يوما ما بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.

والآن، بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس بشأن المناخ، فإن الكثير من الأمريكيين يتساءلون عما يحمله المستقبل لمدينة نيويورك، أو كما يسميها الكثيرون “التفاحة الكبيرة” Big Apple.

وقد ظهر شريط فيديو عبر الإنترنت يكشف الآثار الكارثية لتغير المناخ على المدينة الضخمة، والتي يمكن أن تصبح حقيقة واقعة على مدى 60 إلى 80 عاما.

فبالكاد تظهر قمم ناطحات السحاب فوق المياه التي تغمر المدينة، حيث تحولت الشوارع إلى أنهار متدفقة، والمكان الذي كان موطنا لـ8.4 مليون نسمة أصبح مدينة أشباح من خلال اللقطات المروعة التي عرضها الفيديو.

وتم إنشاء فيديو “Two°C” من قبل صانعي الأفلام “Claire&Max Countour”، الذين أرادوا تسليط الضوء على ما ستبدو عليه مدينة نيويورك إذا حدث ارتفاع في منسوب المياه.

وقال القائمون على “Claire&Max” في تصريح لصحيفة ديلي ميل عبر البريد الإلكتروني: “نشعر بالقلق إزاء ظاهرة الاحترار العالمي… نعتبر هذا الفيديو تنبيها ليصبح الناس أكثر وعيا للخطر”.

ويستغرق الفيديو ما يقارب 4 دقائق، وتظهر من خلاله مناطق مختلفة من مدينة نيويورك من بينها شارع وول ستريت وساحة تايم الشهيرة ومحطة غراند سنترال التي تجذب الناس من جميع أنحاء العالم. (RT)

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