قوات سوريا الديمقراطية تعلن عن بدء عملية ” تحرير الرقة “

بيان لقوات سوريا الديمقراطية تعلن فيه عن بدء عملية ” تحرير الرقة ”

نص البيان:

“بعد مقاومة طويلة وبطولية أبدتها قواتنا والقوات المتحالفة معها ضد الإرهاب وسطرت ملاحم البطولة والفداء بدءً من المقاومة التاريخية في كوباني ومروراً بتحرير تل أبيض والهول والشدادي ومنبج ووصولاً إلى ريف دير الزور والرقة وتحرير جميع القرى والبلدات والمناطق التابعة للرقة, وتحرير السدود والمنشأت الحيوية في المنطقة، وأخلاء وإنقاذ عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من براثن الإرهابيين ونقلهم إلى مناطق آمنة وتأمين مستلزماتهم الحياتية بإمكاناتنا الذاتية المحدودة، نعلن اليوم البدء بالمعركة الكبرى لتحرير مدينة الرقة العاصمة المزعومة للإرهاب والإرهابيين.

تشارك في هذه المعركة التاريخية “وحدات حماية الشعب, وحدات حماية المرأة, جيش الثوار، جبهة الأكراد، لواء الشمال الديمقراطي، قوات العشائر، لواء مغاوير حمص، صقور الرقة، لواء التحرير، لواء السلاجقة، قوات الصناديد، المجلس العسكري السرياني، مجلس منبج العسكري، مجلس ديرالزور العسكري وبمشاركة قوات النخبة و قوات الحماية الذاتية وبمساندة قوية من مجلس الرقة المدني ومجلس سوريا الديمقراطية ووجهاء ورؤساء عشائر المنطقة، وتعاون فعال من قبل أبناء شعبنا.

في الوقت الذي نزف بشرى البدء بهذه المعركة التاريخية، نؤكد بإن معنويات قواتنا عالية وجاهزيتهم القتالية تامة لتنفيذ الخطة العسكرية التي تم إقرارها مع شركاءنا في قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. و نؤكد بإن كل المحاولات التي بذلتها الأطراف المختلفة لعرقلة حملة تحرير الرقة لم تثني إرادتنا ومن ضمنها الهجوم الغادر على قرجوخ الذي زاد من إصرارنا على دحر الإرهاب وجعل من شهداء قرجوخ منارة لتحقيق النصر تخليدا لذكراهم العزيزة.

مرة أخرى نناشد أهلنا في مدينة الرقة الابتعاد عن مراكز العدو ومحاور الاشتباكات و ندعوهم إلى مساندة قواتنا والتعاون معها لتنفيذ مهامها على أكمل وجه. و ندعوا شباب و شابات الرقة إلى الاستمرار في التحاقهم بصفوف قواتنا للمشاركة في تحرير مدينتهم.

وبهذه المناسبة التاريخية نستذكر وننحني إجلالاً لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الغالية في سبيل الوصول إلى هذه المرحلة كما نتمنى الشفاء العاجل لجرحانا الابطال ونحيي باسم القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية كل القوات والفصائل المشاركة في هذه المعركة مقاتلين وضباط ونتمنى لهم النصر، كما ونشكر قوات التحالف الدولي لما بذلت من جهود وقدمت العون لقواتنا.

كما ونحيي أبناء شعبنا بكل مكوناته الاثنية والدينية لما قدمت من تضحيات، في المقاومة ضد الإرهاب ، ونشكر جميع الإعلاميين الذين ساهموا في نقل وقائع المعارك الى الرأي العام.

المجد لشهدائنا والنصر لقواتنا البطلة

عاشت سورية حرة ديمقراطية

الخزي والعار للإرهاب والإرهابيين”.

عكس السير