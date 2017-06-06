كريستيانو رونالدو يتصدر الغلاف العالمي للعبة ” فيفا 2018 “

سيتصدر لاعب #ريال_مدريد الإسباني، البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، الغلاف العالمي للعبة (فيفا 2018)، وفقاً لما أكدته شركة (إيه إيه سبورتس) المطورة لها.

وأكد البرتغالي الدولي في بيان إن اختياره للتواجد على الغلاف ترك له “شعوراً رائعاً”، معرباً عن امتنانه لتصدر غلاف (فيفا 2018) العالمي.

يشار إلى أن الجزء الجديد من السلسلة، التي صدر الجزء الأول منها منذ 25 عاماً، سيصدر في 29 سبتمبر (أيلول) على أجهزة ألعاب (بلاي ستيشن فور) و(إكس بوكس وان) ولأول مرة (نينتندو سويتش).

يذكر أن رونالدو تمكن السبت الماضي، من تحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الرابعة في مسيرته والثالثة مع ريال مدريد بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي بأربعة أهداف لواحد في النهائي سجل منها هدفين.

ويعد كريستيانو ثالث لاعب من ريال مدريد يتصدر الغلاف العالمي للعبة بعد البرازيلي روبرتو كارلوس في 2003 ومواطنه كاكا في 2011. ( EFE )

عكس السير