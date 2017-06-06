لا ينتظر الالتزام به كما حدث مع قرارات سابقة .. وزير دفاع النظام يلغي ” بطاقات تسهيل المرور و حمل السلاح “

ألغت وزارة دفاع بشار الأسد العمل بكل البطاقات الأمنية غير الصادرة عن مكتب الأمن الوطني، وطالبت تشكيلات الميليشيات المحلية التي يطلق الموالون عليها اسم “الجيش العربي السوري”، بإتلافها وعدم العمل بها.

وجاء في تعميم صادر عن وزير الدفاع فهد جاسم الفريج: “إلى كافة الجحافل والتشكيلات الإدارات والحواجز العسكرية، اعتبارا من تاريخه يتم سحب كافة بطاقات تسهيل المرور وحمل السلاح من كافة الجهات العسكرية والمدنية وتتلف من قبلهم أصولاً”.

واستثنى التعميم “البطاقات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني فقط، لتسهيل المرور وحمل السلاح على الحواجز العسكرية”، والتي سمح باعتمادها فقط.

وأكد التعميم الصادر في 4 الشهر الجاري على أن “يتم تعميم هذا الأمر على كافة الحواجز ليصار إلى العمل به فوراً”.

الجدير بالذكر أن هذه القرار لا ينتظر منه سوى أن يكون مثل القرارات السابقة التي صدرت عن رأس النظام أو ميليشياته، والتي لم يلتزم أحد بها على الإطلاق (الترفيق – التعفيش – إطلاق الرصاص – …).

عكس السير