ماذا قال مورينيو عن مواجهة ريال مدريد ؟

أكد مدرب #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، البرتغالي #جوزيه_مورينيو، أنه سيكون “شرفاً” خوض مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم أمام فريق ريال مدريد الإسباني، الذي تولى مهمته الفنية لثلاثة مواسم.

وقال مورينيو في تصريحات للصحافيين في العاصمة لشبونة، التي يتواجد فيها لإلقاء محاضرة جامعية: “هذا شرف، ينبغي أن يشعر أي فريق يفوز ببطولة الدوري الأوروبي بالشرف، إذ تسنح له فرصة مواجهة أفضل فريق في أوروبا، وهو بطل دوري الأبطال، إنها فرصة رائعة”.

واعتبر مورينيو، الذي قاد اليونايتد للتويج بلقب اليوروبا ليغ هذا الموسم، أن مواجهة ريال مدريد ستكون فرصة جيدة من أجل إعداد فريقه للموسم المقبل الذي سيعود فيه للمشاركة في التشامبيونز.

وأوضح أن “اللعب في بطولة دوري الأبطال شيء جيد لكثير من لاعبينا، ستكون فترة الإعداد مهمة بالنسبة لنا، بوديتين أمام كل من برشلونة والسيتي (مانشستر سيتي)، قبل خوض السوبر الأوروبي في أغسطس (آب)”.

يذكر أن مورينيو تولى المهمة الفنية لريال مدريد بين عامي 2010 و2013 قاده فيها للتويج بلقب واحد في الدوري الإسباني ومثله في كأس الملك والسوبر المحلي.

ويمتلك مورينيو في خزائنه لقبين في دوري الأبطال الأوروبي مع بورتو البرتغالي عام 2004 وإنتر ميلان الإيطالي عام 2010. ( EFE )

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