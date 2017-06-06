مال : بنوك سعودية و إماراتية تعلق تعاملات مع قطر

قالت مصادر مصرفية لرويترز يوم الثلاثاء إن بعض البنوك التجارية في #السعودية و #الإمارات تعلق تنفيذ معاملات مع البنوك القطرية مثل خطابات الاعتماد بسبب الخلاف الدبلوماسي في المنطقة.

أضافت المصادر أن البنوك التي طلبت عدم نشر اسمائها ترجئ المعاملات إلى حين تلقي توجيهات من البنكين المركزيين للبلدين بشأن كيفية تنفيذ التعاملات مع قطر.

وقالوا إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي طلب من بنوك في البلاد الإفصاح عن تفاصيل انكشافها على البنوك القطرية وإن مصرف البحرين المركزي اتخذ خطوة مماثلة وحدد الخميس كموعد أخير للحصول على المعلومات.

ولم يرد البنك المركزي الإماراتي على طلب للتعليق ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي البنك المركزي البحريني للتعقيب.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين خطوط النقل الجوي والبحري والبري مع الدوحة يوم الاثنين واتهموها بدعم “الإرهاب”. (REUTERS)

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