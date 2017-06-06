مطعم أمريكي يبيع المخدرات للزبائن في صناديق البيتزا !

قالت السلطات في ولاية واشنطن إن العاملين في مطعم بيتزا بابا جونز، يبيعيون الكوكايين في المطعم ويقومون بإيصاله للزبائن داخل صناديق البيتزا.

وذكر مكتب شريف مقاطعة كينج أن خمسة أشخاص من بينهم عاملان في مطعم بابا جونز للبيتزا اعتقلوا يوم الجمعة كجزء من عملية أمنية استمرت ستة اشهر، وقال مكتب الشريف إن التحقيق بدأ في ديسمبر(كانون الثاني) عندما تلقى المحققون معلومات حول بيع الكوكايين في مطعم بابا جونز في ساماميش.

وأضاف مكتب الشريف بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “أرسلنا محققين سريين إلى المطعم، وهناك تمكن المخبرون من إقامة علاقة مع اثنين من مروجي المخدرات، وعن طريقهما تمكن المخبرون من الوصول إلى أشخاص آخرين ضالعين في تجارة المخدرات”.

وقال المحققون السريون إن اثنين من العمال في مطعم البيتزا كانا يتعاطيان الكوكايين ويبيعانه أثناء العمل، ويسلمان المخدرات في صناديق البيتزا في موقف سيارات المطعم.

وقالت إدارة سلسلة مطاعم بابا جونز للبيتزا فى بيان لها “نحن لا نتسامح مطلقاً مع هذا النوع من السلوك الغير قانوني، ولدى اكتشافنا أمر الموظفين المتورطين قمنا بطردهما من العمل”.

وقامت الشرطة باعتقال العاملين صباح يوم الجمعة، حيث كشفوا عن كمية من الكوكائين مخبأة داخل مصرف للماجري في المطعم. كما قامت الشرطة بتفتيش مواقع أخرى فى ساماميش وبيليفو يوم الجمعة كجزء من التحقيق.

وأدت عمليات التفتيش إلى ضبط مبلغ 28000 دولار نقداً، وسيارة، وأدوية تحتوي على موادة مخدرة.

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