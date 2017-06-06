نتنياهو : الجولان ستبقى تحت سيادة إسرائيل إلى الأبد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من هضبة الجولان السورية، وإنها ستبقيها تحت سيادتها إلى الأبد.

جاء ذلك خلال جولة قام بها نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في مرتفعات الجولان، وأرسل مكتبه نسخة من نص تصريحاته، لوكالة الأناضول.

وقال نتنياهو:” ستبقى هضبة الجولان للأبد تحت السيادة الإسرائيلية”.

وأضاف:” لن ننزل من هضبة الجولان، هذه الأرض لنا”.

وكانت إسرائيل قد احتلت هضبة الجولان السورية في شهر يونيو/حزيران 1967.

وأعلنت إسرائيل ضم مرتفعات الجولان إليها في العام 1981.

وأبلغ نتنياهو مؤخرا روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أنه يعتزم إبقاء السيطرة الإسرائيلية على الجولان.

وتأتي تصريحات نتنياهو هذه، بعد ساعات من تصريحات مشابهة، قال فيها إنه يتمسك بالسيطرة الأمنية على كل أراضي الضفة الغربية، وبضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، كشرط لصنع السلام.

واحتفلت إسرائيل أمس، بالذكرى الخمسين لحرب يونيو/حزيران، 1967، التي تمكنت خلالها من احتلال شبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، ومرتفعات الجولان السورية. (ANADOLU)

عكس السير