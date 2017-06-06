هازارد يخضع لجراحة في الكاحل تبعده ثلاثة أشهر

اعلن #تشلسي بطل #انكلترا لكرة القدم ان نجمه البلجيكي #ايدن_هازارد خضع امس الاثنين الى جراحة لمعالجة كسر في الكاحل الأيمن، ستبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان للنادي على موقعه الالكتروني “خضع ايدن هازارد الى جراحة ناجحة اليوم بعد إصابته بكسر في الكاحل الايمن اثناء التدريب مع المنتخب الوطني”.

وتابع “من المتوقع ان يعاود التدريبات خلال ثلاثة اشهر تقريبا”.

وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما عن مباراتي منتخب بلاده الودية امام الجمهورية التشيكية الاثنين، وامام استونيا الجمعة في التصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

كما سيغيب عن المباريات الاولى من حملة ناديه للدفاع عن لقبه في الدوري الانكليزي الموسم المقبل، والذي من المقرر ان ينطلق في 12 آب/أغسطس.

ونشر هازارد عبر حسابه على موقع “تويتر”، صورة له على سرير في المستشفى، مرفقا اياها بعبارة “كل شيء سار على ما يرام في جراحة كاحلي، والآن أبدأ طريق التعافي! سأكون أقوى. شكرا لدعمكم”.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أعلن في وقت سابق تعرض قائد المنتخب لكسر في كاحله الايمن أثناء تمرين مع منتخب بلاده، موضحا ان الاصابة نتجت عن حادث فردي في التمرين الاحد، من دون احتكاك أي لاعب آخر معه. ( AFP )

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