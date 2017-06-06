وفاة لاعب عاجي أثناء التدريب مع فريقه الصيني

توفي لاعب وسط منتخب #ساحل_العاج لكرة القدم شيخ تيوتي البالغ من العمر 30 عاما، بعد سقوطه أثناء التدريب مع فريقه الصيني بكين انتربرايزس، بحسب ما اكد وكيل أعماله امس الاثنين.

وقال ايمانويل بالادينو وكيل اعمال اللاعب في بيان “بحزن شديد، اؤكد ان موكلي شيخ تيوتي قد توفي في وقت سابق يوم الاثنين بعد سقوطه في التدريبات مع ناديه بكين انتربرايزس”.

وأضاف “لا يمكننا قول اكثر من ذلك حاليا ونطلب احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت الصعب”.

وكان تيوتي أحد أفراد المنتخب العاجي المتوج ببطولة كأس الأمم الافريقية 2015 بعد غياب اللقب القاري عن خزائنه 23 عاما، وهو تعرض الى إصابة في المباراة النهائية أمام منتخب غانا. وخاض 52 مباراة دولية مع المنتخب، وشارك في مونديالي 2010 و2014.

وانتقل اللاعب الى الصين في شباط/فبراير بعد سبعة اعوام في صفوف نيوكاسل يونايتد الانكليزي.

وعلق الاسباني رافايل بينيتيز مدرب نيوكاسل على موقع النادي على شبكة الانترنت على وفاة اللاعب قائلا “علمت بعد الظهر بحزن شديد بوفاة تيوتي. في كل الاوقات التي عرفته فيها كان محترفا حقيقيا”.

وخاض تيوتي 161 مباراة في صفوف الفريق الانكليزي سجل فيها هدفا واحدا، وذلك في مباراة حول فيها فريقه تأخره أمام أرسنال صفر-4، الى تعادل 4-4، عام 2011.

وقبل انضمامه الى نيوكاسل، دافع تويتي عن ألوان انشكيده وكيركراده الهولنديين واندرلخت البلجيكي. ( AFP )

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