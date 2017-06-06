140 إماماً في بريطانيا يرفضون الصلاة على منفذي هجمات لندن

أعلن أكثر من 140 إماما وداعية إسلاميا في بريطانيا، رفض أداء صلاة الجنازة على منفذي هجوم لندن الذي وقع السبت الماضي، وأسفر عن مقتل 7 وإصابة 48 آخرين.

جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيعاتهم، بحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية اليوم الثلاثاء، أن “رفض القيادات الدينية الإسلامية المشاركة في الصلاة على منفذي الهجمات الإرهابية، يعد خطوة كبيرة غير اعتيادية”.

وعزا هؤلاء الأئمة والدعاة عبر بيانهم، رفضهم أداء صلاة الجنازة على منفذي هجوم لندن إلى “شعورهم بألم بالغ تجاه ضحايا الهجوم وعائلاتهم”.

وعبر بيان أمس الاثنين، أدان عدد من ممثلي المجتمع المسلم في بريطانيا الهجوم، معتبرين أنه “استهدف المجتمع البريطاني برمته، ومن ضمنهم المسلمون”.

والسبت الماضي شهدت لندن هجوما مزدوجا، حيث قامت حافلة بعملية دهس استهدفت مارة في منطقة جسر لندن، وتوجهت بعد ذلك نحو منطقة بروغ ماركت، ونزل منها 3 مهاجمين قاموا بطعن المارة.

وأسفر الهجوم عن سقوط 7 قتلى و48 مصابا، 21 منهم في حالة حرجة، بحسب شرطة لندن. فيما تمكنت الشرطة من قتل منفذي الهجوم الثلاثة. (ANADOLU)

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