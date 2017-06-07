” أبل ” تكشف عن جهاز جديد

كشفت شركة #أبل النقاب عن جهاز متحدث منزلي ذكي “هوم سبيكر”، يتسم بملامسة الواقع الافتراضي والخصوصية على #الإنترنت، ويعد شكلا من أشكال الذكاء الاصطناعي يسمى آلة التعلم.

وجهاز “هوم بود”، الذي تم الكشف عنه يماثل أجهزة أنتجتها شركات منافسة، بعضها موجود في الأسواق منذ سنوات، طبقاً لما اوردت قناة سكاي نيوز، وعلى غرار جهازي “أمازون أيكو” و”غوغل هوم”، سيعمل “هوم بود” على تشغيل الموسيقى في الوقت الذي يساعد فيه الناس أيضا على تدبر أمور حياتهم وإدارة منازلهم.

وسيتم تنشيط برنامج المساعد الصوتي الرقمي “سيري” للرد على طلبات الحصول على معلومات وغيرها من أشكال المساعدة في كافة أرجاء المنزل.

ويعد هذا أول جهاز جديد تنتجه أبل منذ دشنت الشركة ساعتها الذكية في نيسان 2015.

وسيتم بيع “هوم بود” مقابل 350 دولار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وذلك بدءا من ديسمبر المقبل.

وتبيع أمازون النسخة الرئيسية من “أيكو” مقابل 180 دولار، فيما يتم بيع “غوغل هوم” مقابل 130 دولار.

وتم إطلاق “أمازون ايكو” في عام 2015، فيما ظهر “غوغل هوم” العام الماضي، كأول الوافدين إلى هذا السوق الواعد.

وتقول شركة الأبحاث “إي ماركيتر” إنه من المتوقع أن يستخدم أكثر من 35 مليون شخص في الولايات المتحدة متحدثا صوتيا لمرة واحدة على الأقل في الشهر هذا العام، أي أكثر من ضعف تقديراتها في العام الماضي.

عكس السير