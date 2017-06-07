أردا توران يعلن اعتزاله اللعب دولياً في أعقاب تعديه على صحافي

أعلن قائد #المنتخب_التركي لكرة القدم لاعب #برشلونة الاسباني أردا توران ، نيته إعتزال اللعب دوليا في خضم جدل حول تعديه على صحافي تركي مخضرم بعد مباراة ودية للمنتخب مع مقدونيا.

وقال اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، “أعتقد ان الوقت قد حان (…) أنا أضع حدا لمسيرتي مع المنتخب الوطني”، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في سلوفينيا، ونقلته القنوات التلفزيونية التركية.

ويأتي الاعلان المفاجىء بعد ساعات من نشر وسائل إعلام تركية تقارير عن تعدي توران لفظيا وجسديا على الصحافي الرياضي التركي المخضرم بلال ميشي، على متن الطائرة التي أقلت المنتخب من سكوبيي، بعد خوضه مباراة ودية مع مقدونيا الاثنين (صفر-صفر).

كما أفادت وسائل إعلام تركية في وقت سابق امس الثلاثاء، ان مدرب المنتخب فاتح تريم اتخاذ قرارا بمعاقبة توران وطرده من معسكر المنتخب في سلوفينيا حيث يستعد لخوض تصفيات مونديال 2018.

وأثار الحادث موجة انتقادات واسعة في تركيا حيث يحظى ميشي بالتقدير، علما انه يعمل لحساب صحيفة “ملييت” المملوكة من رئيس اتحاد كرة القدم يلدريم دميرأوران.

وقال توران “هل أشعر بالندم؟ كلا، لا أشعر بأي ندم (…) أحب بلادي كثيرا، أحب علم بلادي. قلت دائما +إذا رغبتم في ذلك، سأعتزل+”، قبل ان يغادر قاعة المؤتمر من دون تلقي أسئلة.

وخاض توران (30 عاما) 96 مباراة مع المنتخب وسجل 17 هدفا.

وكانت صحيفة “حرييت” أشارت الثلاثاء الى ان توران شتم ميشي الذي يتابع نشاطات المنتخب منذ أكثر من ثلاثة عقود، غير مرة على متن الطائرة، ثم أمسكه بعنقه قبل ان يتدخل صحافيون آخرون.

ويتهم توران الصحافي بكتابة مقالات في صحيفته خلال كأس اوروبا 2016 في فرنسا يؤكد فيها ان توران تجادل مع المدرب فاتح تيريم على خلفية توزيع مكافآت البطولة على اللاعبين.

وحسب تقرير حرييت، قال توران للصحافي “من سمح لك بالصعود الى الطائرة يا ابن العاهرة؟ ممن استجديت (انا) المال؟”.

وقال الصحافي في قناة “ان تي في” التركية ايفرين غوز الذي كان على متن الطائرة، ان رد فعل اللاعب “كان عنيفا بخصوص الانباء المتعلقة بمكافآت كأس اوروبا 2016”.

أضاف “كان ثمة اعتداء جسدي، لقد امسكه توران بعنقه”، واكد الصحافي ميشي انه سيتقدم بشكوى ضد اللاعب.

ودانت جمعية الصحافيين الرياضيين التركية الحادثة، معتبرة ان “حصول هذا الاعتداء من قبل قائد منتخبنا الوطني يعزز خطورته”، وأثار الاعتداء جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ ندد مستخدمون بالتصرف “المخزي” لتوران، بينما دافع آخرون عنه.

ويعد توران الذي لا يخفي مواقفه السياسية المؤيدة للرئيس رجب طيب اردوغان، من أبرز اللاعبين الأتراك الذين برزوا عالميا، ما أوصله الى صفوف نادي برشلونة في صيف العام 2015.

ووسط تقارير عن احتمال مغادرته النادي الكاتالوني، أكد وكيل أعمال اللاعب أحمد بولوت ان موكله باق معه حتى انتهاء عقده في 2020. ( AFP )

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