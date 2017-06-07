أرسل ابنه للجيش قبل وفاته .. موالون ينعون العميد الطيار ” أبو طارق ” بعد إسقاط الجيش الحر لطائرته ( صور + فيديو )

نعى موالون، ومصادر إعلامية موالية، الطيار الذي أسقط الجيش الحر طائرته، في تل دكوة بريف دمشق، أول أمس الاثنين.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن الطيار هو “العميد كميل سميطة”.

وخلال البحث عن معلومات متعلقة بسميطة، تبين أنه ناشط عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولديه حساب باسمه الصريح.

واعتاد “أبو طارق” على نشر صور للطائرات التي يقصف بها السوريين، وكان مجرماً رومانسياً، حيث نشر غلافاً كتب عليه: “أحبته طياراً .. قالت: أخاف السقوط .. أجاب: لن تسقط سنحلق فلدي جناحين”.

ولم يكن سميطة ليدع مسيرة الإجرام تتوقف بموته، حيث أظهر واحد من أحدث منشوراته أن ابنه “طارق” التحق بالجيش النظامي، وعلق العميد الطيار على ذلك بالقول: “طارق ياقطعة من قلبي يا نبض قلبي الفخر الي صار عندي شب ورايح على خدمة العلم رح سلمك لرب العرش الذي عينه لا تنام انت وديعتي عند الله كما اودعك الله عندي كن رجلا كما عهدي بك اياك والنظر للخلف قلبي معك وروحي تحرسك وعمري فداك ….”

وكان جيش أسود الشرقية (الجيش الحر)، تمكن من إسقاط طائرة “أبو طارق”، الاثنين، في منطقة دكوة بريف دمشق.

والطائرة من طراز ميغ 21 وتحمل الرقم 2797.

ونشر الجيش إلى جانب صورة الطيار القتيل، صوراً تظهر حطام الطائرة.

عكس السير