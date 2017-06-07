ألمانيا : مجلس الوزراء يمهد لسحب القوات الألمانية من ” إنجرليك ” في تركيا

مهد مجلس الوزراء الألماني الأربعاء، الطريق لسحب القوات الألمانية من قاعدة “إنجرليك” التركية، ووافق دون إجراء مشاورات على خطة وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين لنقل الجنود إلى الأردن.

ووصفت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين الأردن، بأنها بديل جيد لنقل القوات الألمانية إليها، قبل القرار المنتظر من مجلس الوزراء الألماني بشأن سحب القوات الألمانية من قاعدة إنجرليك الجوية التركية.

وقالت فون دير لاين في تصريحات لشبكة “إيه آر دي” الألمانية الإعلامية الأربعاء: “كل الدلائل تشير إلى أننا سننتقل الآن إلى الأردن لأسباب سياسية داخلية بتركيا. يتيعن الآن التركيز على البديل”.

وذكرت فون دير لاين أن قاعدة “قونية” التركية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، غير مطروحة كبديل لأسباب تقنية، موضحة أنها اقترحت لذلك نقل القوات الألمانية إلى قاعدة “الأزرق” الجوية في الأردن، وقالت: “آمل أن نتخذ القرار حول هذا الشأن اليوم”، وأضافت إنه عقب اتخاذ القرار سيجرى إبلاغ الأردن وتركيا وشركاء في الناتو مثل الولايات المتحدة، بالنقل التدريجي للقوات.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك بنحو 260 جندياً، في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في سوريا والعراق، بست طائرات استطلاع من طراز “تورنادو” وطائرة تزويد بالوقود، انطلاقاً من قاعدة “إنجرليك” التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وكان وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل أعلن الاثنين، عزم بلاده سحب قواتها من القاعدة عقب فشل محاولته الأخيرة خلال زيارته لأنقرة، لحث تركيا على السماح لنواب البرلمان الألماني بزيارة جنود بلادهم في قاعدة إنجرليك، حيث ظل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو متمسكين برفض الزيارة.

وكانت أنقرة بررت من قبل رفضها لزيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في إنجرليك، بسبب منح الحكومة الألمانية حق اللجوء لجنود أتراك سابقين، تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري بتركيا في شهر يوليو/تموز من العام الماضي. (DPA)

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