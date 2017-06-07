أمل كلوني تنجب توأمين .. و جورج يلجأ للمهدئات

قال المتحدث باسم الممثل #جورج_كلوني (56 عاما) إن زوجته المحامية أمل كلوني (39 عاما) وضعت امس الثلاثاء، توأمين ذكر وأنثى، وهما أول مولودين لهما.

وتزوج الاثنان في إيطاليا عام 2014 وأثار زواجهما ضجة واسعة في أنحاء العالم.

وقال المتحدث ستان روزنفيلد، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز : “هذا الصباح استقبل أمل وجورج كلامن إيلا وألكسندر كولوني. إيلا وألكسندر وأمل في صحة جيدة ويشعرون بالسعادة. وحصل جورج على أدوية مهدئة”.

ولم يكشف المتحدث عن مكان ولادة الطفلين. وحرص الزوجان خلال فترة الحمل عن الابتعاد عن الأضواء، وكشف صديق جورج المقرب مات دامون عن حمل أمل في شهر فبراير.

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