الإمارات : القبض على عصابة تسرق ضحاياها عبر عروض ” التوصيل المجاني “

تمكنت شرطة #الشارقة من الإيقاع بعصابة تضم ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية تخصصوا في جرائم السرقة بالحيلة من مستخدمي الطرق الخارجية في إمارة الشارقة، لتضع بذلك حدا لسلسلة من جرائم السرقة بالحيلة التي تعرض لها مجموعة من الأشخاص اثناء تواجدهم على بعض الطرق الخارجية بالمنطقة الوسطى خلال الفترة الماضية.

وأوضح الرائد محمد القابض الطنيجي رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى أن عدة بلاغات كانت قد وردت إلى مركز شرطة الذيد تفيد بتعرض أصحابها للسرقة بالحيلة أثناء تواجدهم على الطرق الخارجية بالمنطقة الوسطى ، من قبل مجموعة تضم ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم من الجنسية الأفريقية يستقلون مركبة خاصة، بعد ان يعرضوا على هؤلاء المبلغين توصيلهم إلى وجهاتهم كنوع من المساعدة.

وعند وصولهم إلى نقطة محددة على الطريق بعيدا عن العمران، يبدأ أحدهم بالصراخ متظاهرا بأنه قد فقد محفظة نقوده وبها مبالغ مالية حيث يقوم الآخران بإخراج نقودهما للتأكيد بأن المبلغ المفقود لا يوجد بحوزة أي منهما، وهنا يلتفت احدهم نحو الراكب ( الضحية ) ويطلب منه إخراج ما معه من نقود للتأكد من أنه لم يسرق المال ، وبعد أن يتفحصوا نقوده يطلبون إليه أن يغادر السيارة ثم يتابعون سيرهم إلى جهة غير معلومة ، ليكتشف الضحية بعد مغادرتهم أن جزءا كبيرا من المال الذي كان بحوزته قد سرق.

وحسب ما ورد بالبلاغات المشار إليها، فقد تمكن الجناة بهذه الطريقة من سرقة مبلغ 26000 ستة وعشرين ألف درهم من أحد أصحاب البلاغات، و9400 درهم من مبلغ آخر بالإضافة إلى مجموعة مبالغ متفرقة حصلوا عليها بذات الأسلوب الجرمي من أشخاص آخرين .

وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى لمتابعة القضية، والكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم وضبطهم ، وفق ما اوردت صحيفة البيان الإماراتية، وبالبحث والتحري تمكن الفريق من تحديد هوية عدد من المشتبه بضلوعهم في هذ السرقات والقبض عليهم ، وبعرضهم على اصحاب البلاغات فقد تعرفوا عليهم وتبين أنهم من قاموا باستيقافهم وسرقة أموالهم .

وبالتحقيق مع المذكورين فقد اعترفوا بقيامهم بارتكاب الجرائم المشار إليها ، كما اعترفوا بقيامهم بعدة سرقات مماثلة في مختلف إمارات الدولة خلال فترات سابقة متكررة وتبين وجود بلاغات بشأنها لدي أجهزة الشرطة، وبناء عليه فقد تم توقيف المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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