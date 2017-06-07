الإمارات : وفاة طفلتين اختناقاً داخل سيارة والدهما

لفظت طفلتان إماراتيتان، أنفاسهما الأخيرة، اختناقاً بسيارة والدهما بعد مكوثهما في سيارته بمنطقة الجرف في #عجمان.

وتشير التفاصيل بحسب ما اوردت صحيفة القدس العربي، إلى ان الوالد خرج لصلاة الظهر، فتسللت الطفلتان إحداهما تبلغ من العمر أربعة أعوام وشقيقتها البالغة من العمر عامين، إلى المركبة المنتظرة في ساحة البيت تحت أشعة الشمس الحارقة، حيث فشلتا في الخروج منها.

وبعد مرور ساعتين تقريبًا من خروج الوالد للصلاة، توجه أحد أشقائهما لتفقد الطفلتين بعد غيابهما عن المنزل ليجدهما في حالة اختناق شديد وإعياء فقام بإبلاغ والده في المسجد، فحضر إلى المنزل محاولًا إنقاذهما دون جدوى، فقام بنقلهما إلى المستشفى إلا أنهما فارقتا الحياة قبل وصولهما إلى المستشفى.

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