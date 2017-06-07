الجبير : على قطر وقف دعم حماس و الإخوان لعودة العلاقات

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء الثلاثاء، إن “على قطر القيام بعدة خطوات تتضمن إنهاء دعمها لحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين من أجل إعادة العلاقات مع دول عربية كبرى أخرى”.

وأوضح عادل الجبير للصحفيين في باريس: “قررنا اتخاذ خطوات لتوضيح أن لا أحد يريد الإضرار بقطر، لكن على #قطر أن تختار إن كانت ستمضي قدماً في مسار أم مسار آخر”.

كما طالب الجبير المسؤولين القطريين أيضاً بوقف “تدخلهم” في شؤون جيرانهم والتصرف “كبلد طبيعي”.

وأضاف الجبير، أن “قطر تقوض السلطة الفلسطينية ومصر بدعمها لحماس والإخوان المسلمين “وإعلام معاد”.

وقطعت دول أبرزها السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر، أمس الإثنين، متهمة إياها بدعم الإرهاب.(REUTERS)

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