الخارجية الأمريكية : قطر قطعت شوطا كبيرا في منع تمويل الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن قطر قطعت شوطا كبيرا في قضية منع تمويل الإرهاب، إلا أنه ما زال هناك المزيد أمامها لكي تفعله.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت الثلاثاء، في أول موجز صحفي لها، إن بلادها تدرك جهود قطر الجدية لمنع تمويل الإرهاب، بما فيها مراقبة تحركات الأموال المشبوهة، وتجميد الأرصدة، وتأسيس نظام مراقبة مصرفي صارم.

واستدركت قائلة: “لكن هناك الكثير مما يجب فعله”.

وأكدت أن علاقات بلادها قوية مع قطر، وأنها سوف تواصل التعاون مع الدوحة وباقي بلدان المنطقة في مواجهة الإرهاب.

وأوضحت أن المسؤولية تقع على عاتق بلدان في المنطقة، مشددة على ضرورة قطع كل البلدان دعمها للإرهاب. (ANADOLU)

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