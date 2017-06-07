الرقة : ” قوات سوريا الديمقراطية ” تتقدم و تسيطر على حي المشلب و قلعة هرقل

تواصل قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن تقدمها في مدينة الرقة شمال سوريا، بعد دخولها معقل تنظيم “الدولة الإسلامية “(داعش)، وفقا للقوات والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت القوات قد دخلت أمس (الثلاثاء) إلى الرقة من الجهة الشرقية في حي المشلب بعد اشهر من المعارك، سيطرت خلالها على مناطق واسعة في محافظة الرقة، وقطعت طرق الامداد الرئيسية للجهاديين من عدة محاور.

وتمكنت القوات، صباح اليوم، من اقتحام مدينة الرقة من الجهة الشرقية بعد تقدمها مسافة 1.5 كم وتحرير حي المشلب ومن الجهة الغربية أيضا بعد تحرير قلعة هرقل، بحسب قيادة حملة “غضب الفرات”.

وتقع القلعة على تلة تبعد نحو 2 كلم عن حدود المدينة.

وأوضح المرصد أن اشتباكات جرت داخل حرم الفرقة 17 وبمحيطها التي تبعد نحو 2 كلم شمال الرقة، إلا ان التنظيم زرع الغاما في المنطقة بشكل كثيف.

وذكر المرصد ان طائرات التحالف شنت غارات كثيفة على المدينة خلال الليل. (AFP)

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