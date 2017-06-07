الفنان السعودي محمد عبده يلغي حفله بالدوحة بعد قرار المقاطعة

تقرر إلغاء حفلة فنان العرب #محمد_عبده المزمع إقامتها في #الدوحة يوم 18 آب/أغسطس ضمن فعاليات “صيف قطر 2017″، وذلك بعد إعلان #السعودية قطع العلاقات مع #قطر.
ووفقاً لقناة العربية ، كان الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” سالم الهندي، أعلن عن إقامة حفلة غنائية تضم فنان العرب ونوال الكويتية في مؤتمر صحافي احتضنته الدوحة في 23 أيار/مايو الماضي تحت مظلة روتانا التي تعود ملكيتها للأمير الوليد بن طلال.
وسبق أن قاطع الفنانون السعوديون مهرجان الدوحة الغنائي الرابع عام 2003، وشهدت هذه المقاطعة تضامناً فنياً.
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