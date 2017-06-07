النفط يهبط متأثرا بمخاوف تخمة المعروض

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 50 دولارا للبرميل مع استمرار تخمة المعروض في أسواق الوقود على الرغم من أن التوتر في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات الأمريكية قدما بعض الدعم للأسعار.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 49.95 دولار للبرميل.

وفقد برنت نحو ثمانية بالمئة منذ 25 مايو أيار عندما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلين على تمديد تخفيضات إنتاج الخام حتى نهاية الربع الأول من العام القادم.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 48.02 دولار للبرميل وانخفض الخام بأكثر من ستة بالمئة منذ 25 مايو أيار.

وقال تجار إن تخمة المعروض من الوقود حاليا تبقي الأسعار تحت ضغط على الرغم من تعهد أوبك وغيرها من المنتجين بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا.

بيد أن السوق اكتسبت دعما في الأجل القريب من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومؤشرات على انخفاض تدريجي في مخزونات الوقود الأمريكية الضخمة.

وقطعت دول عربية من بينها السعودية ومصر والإمارات علاقاتها مع قطر مما تسبب في اضطراب التجارة بما في ذلك النفط. (REUTERS)

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