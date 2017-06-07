بالصور .. كريم بنزيمة على مائدة إفطار شعبية في إسطنبول

شارك نجم نادي #ريال_مدريد الإسباني، الفرنسي #كريم_بنزيما امس الثلاثاء، في مأدبة إفطار أقامتها بلدية منطقة فاتح في مدينة #إسطنبول التركية.

وعقب تناوله طعام الإفطار بالفعالية العامة التي أقيمت قرب كلية “هسكي” بالفاتح، التقى بنزيما لاعبي كرة قدم أفارقة يعيشون في المنطقة.

وقبيل الإفطار، زار الدولي الفرنسي مقر بلدية فاتح والتقى خلالها رئيس البلدية مصطفى دمير، الذي قدم لبنزيما معلومات حول تاريخ المنطقة وفتح إسطنبول.

وأهدى رئيس البلدية لبنزيما نموذجاً مصغراً عن جامع “السليمانية” في إسطنبول، فيما قام المهاجم الفرنسي بإهدائه قميصاً لريال مدريد عليه توقيعه، وفق ما ذكرت شبكة الخليج أونلاين، وقبل جولته بالبلدية، زار بنزيما لاعب كرة القدم التركي السابق زكريا أق غول، الذي تعرض لحادث سير قبل 9 سنوات، وأصيب بالشلل في رجليه.

تجدر الإشارة إلى أن بنزيما عاش موسماً استثنائياً مع نادي العاصمة الإسبانية؛ إذ توج معه بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وبات الفريق الملكي، أول نادٍ ينجح في التتويج بـ “ذات الأذنين” في موسمين متتاليين، منذ التسمية الجديدة للمسابقة القارية.

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