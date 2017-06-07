بالفيديو .. ” دب ” يقتحم منزلاً في كولورادو و يعزف على البيانو !

قالت الشرطة في ولاية #كولورادو الأمريكية، بأن امرأة اتصلت بالسلطات في 31 مايو الماضي للإبلاغ عن تعرض منزلها للسرقة أثناء غيابها عنه.

ولدى مراجعة الشرطة لتسجيلات كاميرات المراقبة في المنزل، تبين بأن اللص ليس إلا #دب أسود دخل من خلال نافذة المطبخ بحثاً عن الطعام.

وقال ناطق باسم الشرطة، وفق ما اوردت شبكة ” 24 “الإماراتية، بأن الدب نجح في سرقة الطعام من الثلاجة، قبل أن يتجول في أرجاء المنزل، ويأخذ استراحة قصيرة للعزف على البيانو، وأضاف الناطق بأن الدب لا يزال طليقاً في المنطقة حتى الآن.

من الجدير بالذكر بأن مقطع الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة في المنزل، لقي رواجاً كبيراً على الشبكة العنكبوتية، وحصل على عدد مشاهدات كبير بعد نشره بعدة ساعات.

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