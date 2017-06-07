بالفيديو .. متسابقة أمريكية تصل خط النهاية في سباق سيارات رغم انفجار مركبتها !

فازت الأمريكية كورتني فورس في سباق السيارات المنظم من قبل NHRA الأمريكية لسباق السيارات الرياضية، وذلك داخل حلبة إبينغ في مدينة نيوهامشير في #الولايات_المتحدة.

وعلى الرغم من تحقيق فورس نتائج مذهلة الجمعة الماضية إذ سجلت سرعة بلغت أعلى من 331.53 ميل في الساعة ومسار جديد منقضٍ سجل وقتاً بلغ 3.842 ثانية، انفجر خط وقود سيارتها عند عبورها خط النهاية، وانتهى المطاف بتحطم مركبتها كاملة.

وتمكنت فورس من الخروج بسهولة من مركبتها المندلعة داخلها النيران، بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز، وعادت لمسار السباق بعد فترة قصيرة، وأكملت جولة التصفيات النهائية مع سيارة بديلة.

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