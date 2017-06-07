بايرن ميونيخ يعرض 3 لاعبين للبيع

أفادت تقارير صحفية ألمانية لعرض نادي #بايرن_ميونيخ لثلاثة لاعبين للبيع في فترة الإنتقالات الصيفية، يتقدمهم الجناح البرازيلي #دوغلاس_كوستا.

وذكرت صحيفة “بيلد” أنّ دوغلاس كوستا قد فقد بالفعل مكانه في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ، وبالتالي لم تعد هنالك أي فرصة لبقائه في النادي البافاري.

وأوضحت ذات الصحيفة الألمانية أنّ إدارة بايرن ميونيخ قررت عدم التخلي عن اللاعب البرازيلي كوستا بأقل من 40 مليون يورو، بحسب صحيفة إيلاف، ويوجد دوغلاس كوستا محل إهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة على غرار ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنكليزيين ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وسبق لكوستا التصريح بأنه غير سعيد في ميونيخ، قائلًا: “لست سعيداً تماماً هنا، سأجلس مع الإدارة وسنجد حلًا قريباً، سواءً بقيت هنا أو رحلت لناد آخر”.

وأشارت “بيلد” في نفس السياق، إلى سعي نادي بايرن موينيخ لبيع المهاحم البرتغالي ريناتو سانشيز، مقابل 35 مليون يورو على الأقل، إلى جانب الحارس سفين أولريتش مقابل 3 ملايين يورو.

ولم تستبعد الصحيفة اكتفاء العملاق البافاري بإعارة ريناتو سانشيز بدل تسريحه نهائياً، في ظل وجوده في دائرة اهتمام أندية إنتر ميلان، ويوفنتوس الإيطاليين وموناكو ومارسيليا الفرنسيين ومانشستر يونايتد الإنكليزي.

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