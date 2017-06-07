بعد قصف التنف .. قائد غرفة عمليات حلفاء بشار الأسد يهدد أمريكا بالرد إن قصفت القوات النظامية مجدداً

أعلن تحالف عسكري داعم لبشار الأسد يوم الأربعاء أنه قد يضرب مواقع أمريكية في سوريا إذا استدعى الأمر محذرا من أن سياسة “ضبط النفس” إزاء الضربات الأمريكية على قوات موالية للنظام ستنفد إذا تجاوزت واشنطن “الخطوط الحمراء”.

وصدر بيان التحالف المؤيد للاسد باسم “قائد غرفة عمليات قوات حلفاء سوريا” ونقله الإعلام الحربي الذي تديره جماعة حزب الله.

وجاء في البيان “إن أمريكا تعلم جيدا أن دماء أبناء سوريا والجيش العربي السوري والحلفاء ليست رخيصة، وأن القدرة على ضرب نقاط تجمعهم في سوريا وجوارها متوفرة ساعة تشاء الظروف، بناء للمتوفر من المنظومات الصاروخية والعسكرية المختلفة، في ظل انتشار قوات أمريكية بالمنطقة”.

وأضاف البيان “إن العدوان الجبان الذي قامت به أمريكا تحت عنوان ما تسميه تحالف ضد الإرهاب هو تصرف متهور وخطير وخير دليل على كذب أمريكا ونفاقها في مواجهة الإرهاب”.

وجاء أيضاً: “إن التزام حلفاء سوريا الصمت ليس دليل على الضعف ولكنه عملية ضبط نفس مورست بناء لتمني الحلفاء إفساحا في المجال لحلول أخرى، وهذا لن يطول لو تمادت أمريكا وتجاوزت الخطوط الحمراء”. (REUTERS)

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