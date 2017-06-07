بيكيه : نجاحات الريال لا تقارن بإنجازات برشلونة

تحدث اللاعب الإسباني #جيرارد_بيكيه، مدافع #برشلونة، عن النجاحات الأخيرة التي حققها #ريال_مدريد، مؤكدا أن مسيرة النادي الملكي لا يمكن أن تقارن مع مسيرة نظيره الكاتالوني.

وقال بيكيه في تصريحات لقناة “سيرو” التليفزيونية: “لقد قطعوا خطوة مهمة للأمام بما حققوه هذا الموسم، ولكن لا يمكن أن يقارن ما فزنا به خلال تلك السنوات مع ما فاز به ريال مدريد في هذين الموسمين”.

وتطرق المدافع الدولي الإسباني إلى تقييم مشوار برشلونة خلال الموسم المنصرم، حيث قال: “الفوز هو أهم شيء، عندما تفوز فأنت الأفضل وعندما لا تفوز لن تكون كذلك بغض النظر عما إذا ما كنت تقدم كرة جيدة أو لا، وخاصة عندما تنافس ريال مدريد، هذه المنافسة كبيرة للغاية ولا يمكنك أن تقدم موسما جيدا إذا فاز منافسك ولم تفز أنت، هذا مستحيل”.

ودافع بيكيه عن نشاطاته على مواقع التواصل الأجتماعي، واستطرد قائلا: “دائما ما تحدثت بإحترام، في ظل المنافسة مع ريال مدريد لم أوجه أي كلمة سيئة ولم أعبر بطريقة تفتقد لإحترام المنافس”.

وأشاد مدافع برشلونة بمدربه الجديد ارنستو فالفيردي، واختتم قائلا: “مسيرته تدل على أنه قام بأشياء جيدة مع كل الفرق التي عمل معها، إنه يتحلى بجميع الصفات اللازمة لتدريب برشلونة”. ( DPA )

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