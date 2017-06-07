رونالدو يثير غضب مشجعي برشلونة بعد إعجابه بصورة تسخر من ميسي

تسبب اللاعب الدولي البرتغالي #كريستيانو_رونالدو في اشتعال حرب كلامية على موقع التواصل الاجتماعي ” انستغرام” بين جماهير فريقه ريال مدريد ونظرائهم من الغريم التقليدي #برشلونة، وذلك بعدما “أعجب” الدون بصورة تسخر من معشوق أنصار “البرسا”، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وساهم رونالدو بشكلٍ كبيرٍ في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، السبت الماضي بالعاصمة الويلزية كارديف، بتسجيله هدفين من الأربعة التي فاز بها النادي الملكي على فريق يوفنتوس الإيطالي (4-1) في نهائي المسابقة، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، وخطف النجم البرتغالي بفضل تألقه صدارة هدافي البطولة من ليونيل ميسي، برصيد 12 هدفاً مقابل 11 هدفاً للمهاجم الأرجنتيني.

وفي خضم احتفالات ريال مدريد وجماهيره باللقب الأوروبي الغالي، قام أحد المعجبين برونالدو بنشر صورة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” يسخر من خلالها من ميسي الذي يسلم رونالدو جائزة الكرة الذهبية على طريقة احتفاله “الشهير” في الكلاسيكو الأخير.

ولم يتردد كريستيانو رونالدو بالتعبير عن إعجابه بتلك الصورة مما أثار غضب جماهير برشلونة.

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