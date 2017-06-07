ريال مدريد صاحب أقوى علامة تجارية في العالم

ساهم الفوز ببطولة الدوري الإسباني و #دوري_أبطال_أوروبا في تفوق #ريال_مدريد على غريمه برشلونة وتصنيفه باعتباره العلامة التجارية الأقوى لكرة القدم في العالم، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها شركة “براند فينانس”.

ويتربع النادي المدريدي على قمة تصنيف بمجموع نقاط 96.1 في مقابل 95.4 للنادي الكاتالوني.

وتضع براند فينانس في عين الاعتبار ضمن الـ100 نقطة القدرة الاستيعابية للملعب وحجم القوى العاملة وقيمتها والتواجد المؤثر علي شبكات التواصل الاجتماعي والنتائج الرياضية ودرجة رضا الجماهير واستخدام الملعب ونسبة دخله.

فهذا الموسم الرائع لريال مدريد لا يجعله فقط الأعلى قيمة تجارية في العالم بل يمنحه المزيد من القيمة الاقتصادية.

وفي التصنيف المالي، يأتي في المقدمة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، منافس ريال مدريد في بطولة السوبر الأوروبي المقبلة.

وتقدر القيمة التجارية للنادي الإنكليزي بمليار و733 مليون دولار (مليار و400 مليون يورو) ويليه ريال مدريد بقيمة مليار و 419 مليون دولار وفي المركز الثالث نادي برشلونة بقيمة تقديرية مليار و 418 مليون دولار. ( EFE )

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