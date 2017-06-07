سقط من الطابق السادس ثم تقاذفته المستشفيات دون اهتمام .. وفاة شاب في السويداء قبل يوم واحد من عيد ميلاده

توفي شاب إثر سقوطه من الطابق السادس، من بناء قيد التجهيز في مدينة السويداء، يوم أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر إعلامية موالية، بحسب ما رصد عكس السير، إن الشاب باسل عدنان مقلد (17 عاماً) كان يقوم بنقل مواد بناء إلى الطابق السادس، مع أخيه التوأم عن طريق رافعة، حيث سقط باسل ليصاب بكسور متعددة ونزيف داخلي، نقل على إثرها إلى مستشفى السويداء الوطني.

من جهته، قام المستشفى بإحالته إلى مسشفى صلخد بعد أربعين دقيقة من الانتظار، بسبب تعطل جهاز الطبقي المحوري، إلا أن مستشفى صلخد أعاده إلى مستشفى السويداء بعد أن قام بإجراء صورة طبقي محوري، عوضاً عن استكمال علاج إصاباته الخطرة.

ولدى وصول الشاب إلى مستشفى السويداء، فارق الحياة قبل يوم واحد فقط من عيد ميلاده الثامن عشر.

وتفتقر معظم مشاريع البناء الخاصة أو العامة في سوريا لمعايير السلامة، مما يعرض حياة العمال بشكل مستمر للخطر، وقالت مصادر موالية إن المحافظة شهدت الشهر الماضي حالة مشابهة قضى خلالها الشاب “كنان حمد أبو حجيلي”.

عكس السير