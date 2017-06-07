فيديو مسرب من داخل مستشفى نادر صعب للشابة الأردنية ضحية العملية الفاشلة

بثت قناة الجديد اللبنانية فيديو قالت انه مسرب من داخل مستشفى نادر صعب يظهر الشابة الاردنية فرح قصاب بعد خروجها من غرفة العمليات حيث ظهر الطبيب الشهير وهو “يطبطب” عليها، حسب التقرير.

غير ان اللافت في الموضوع، وبحسب كاميرات مراقبة المستشفى فإن فرح خرجت من العمليات بتمام الساعة 10:48 غير انه لم يتم نقلها الى مستشفى سيدة لينان إلا عند الساعة 4:45 أي بعد العملية بست ساعات.

من ناحية اخرى، أصدرت ادارة مستشفى الدكتور نادر صعب بيانا تقدمت فيه بأحر التعازي الى عائلة الفقيدة فرح جواد القصاب مهيبة بوسائل الاعلام كافة توخي الدقة والموضوعية في نشر الاخبار المتعلقة في هذه القضية وعدم اصدار الاحكام الاعلامية المسبقة والشائعات وانتظار تحقيقات نقابة الاطباء والسلطات القضائية.

واكد البيان ان الدكتور صعب والفريق الطبي لهم ملأ الثقة بالقضاء اللبناني ويضعون أنفسهم بتصرفه وبتصرف نقابة الأطباء لتبيان الحقيقة كاملة.

عكس السير