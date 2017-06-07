قائد قوات التحالف : معركة الرقة ستكون طويلة و صعبة

قال التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية إن معركة انتزاع السيطرة على مدينة الرقة ستكون “طويلة وصعبة” لكنها ستوجه ضربة حاسمة للفكرة التي يقوم عليها التنظيم.

ونقل بيان للتحالف الدولي عن قائد التحالف الفريق ستيف تاونسند قوله “من الصعب إقناع المقاتلين الجدد بأن داعش قضية رابحة عندما يخسرون عاصمتيهما في العراق وسوريا”.

وأضاف أنه “بإلحاق الهزيمة بالتنظيم في الموصل والرقة سيظل هناك الكثير من القتال الصعب، لكن هذا التحالف قوي وملتزم بالقضاء نهائيا على داعش في العراق وسوريا”.

وقال التحالف إن ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف من مقاتلي التنظيم يعتقد أنهم متحصنون بالرقة، حيث أقاموا دفاعات لمواجهة الهجوم.

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