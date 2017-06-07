قتلها و تزوج بمصاغها من امرأة أخرى .. مصياف : سلطات النظام تضبط رجلاً قتل زوجته بعد ثلاثة أعوام من وقوع الحادثة

تكشفت ملابسات اختفاء امرأة عام 2014، في مدينة مصياف بريف حماة الغربي، حيث تبين أنها قتلت على يد زوجها الذي ادعى اختفاءها.

وقالت قناة العالم الإيرانية، إن شخصاً توجه منذ ثلاثة أعوام إلى شرطة منطقة مصياف، وكتب ضبطاً بتغيب زوجته (هـ.ح) عن المنزل، مدعياً أنه لا يعلم عنها أي شيء.

وبعد مضي ثلاث سنوات على الحادثة، ظهرت معلومات جديدة تفيد بوجود علاقة بين الرجل واختفاء زوجته، وبعد التحقيق معه اعترف بجريمته.

وفي التفاصيل التي أوردتها القناة، ادعى الزوج الذي لم يتم الكشف عن اسمه، انه اكتشف علاقة تربط زوجته بشخص آخر، وبناء على ذلك خطط لقتلها والزواج من أخرى.

وتمكن الرجل من التعرف على فتاة واعداً إياها بالزواج وتقديم مصاغ زوجته الأولى مهراً لها، وذلك بعد أن يقوم بقتلها.

وبعد اكتمال تجهيزاته، اصطحب الرجل زوجته إلى منطقة زراعية بحجة قطع الحطب، وأثناء العمل افتعل معها شجاراً وقام بضربها على رأسها بعصى غليظة حتى فارقت الحياة، وقام بإخفاء الجثة بين الصخور والأشجار، وتردد عليها لعدة أيام للتأكد من عدم اكتشافها.

وبعد اعتراف الجاني، تم التوجه إلى مكان الجثة، وعثر على بقايا هيكل عظمي لها، وبإجراء الكشف الطبي تبين أنها عائدة لزوجته.

وقامت سلطات النظام بالقبض على الزوجة الثانية للرجل، وبالتحقيق معها اعترفت بأخذ مصاغ ذهبي من زوجها كمهر لها وبيعه في محلات الذهب في مصياف بناء على طلبه، إلا أنها أنكرت معرفتها بجريمة القتل.

عكس السير