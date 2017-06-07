قتلى و جرحى في هجومين مسلحين استهدفا مبنى البرلمان الإيراني و مرقد الخميني ( فيديو | محدث أولاً بأول )

قتل شخصان على الأقل وأصيب عدد آخر، بهجومين استهدفا بشكل متزامن مقر البرلمان الإيراني ومرقد الإمام الخميني قرب العاصمة.

وتضاربت الأنباء حول عدد المسلحين الذين هاجموا مقر البرلمان، إذ بدأ الهجوم بإطلاق النار على الحراس أمام المبنى، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

ومن ثم انتقلت المعركة إلى أروقة البرلمان، وقالت مصادر إعلامية إن إطلاق النار لا يزال مستمرا، وأن الأمن تمكن من محاصرة انتحاري يرتدي سترة ناسفة. وحسب تقارير إعلامية، بلغت حصيلة المصابين 8 أشخاص بينهم مدنيون.

وشارك 3 مسلحين في الهجوم على مرقد الإمام الخميني، وقد فجر أحدهم نفسه. وانتشرت صورة للحظة التفجير في شبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب التقارير، أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخرين، فيما تم القضاء على المهاجم الثاني، واعتقال المهاجمة الثالثة.

هذا ويواصل البرلمان جلسته بطريقة طبيعية رغم الهجوم، وتقوم الإذاعة ببث حيثيات الجلسة على الهواء مباشرة.

وتشهد العاصمة الإيرانية إجراءات أمنية مشددة، فقد أغلق الأمن كافة الطرق المؤدية للبرلمان، كما تم إغلاق محطة الإمام الخميني لمترو الأنفاق قرب مرقده. (RT)

هلع في محيط البرلمان

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