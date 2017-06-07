كيف سيكون ريال مدريد في الموسم المقبل ؟

أنهى مسؤولو فريق #ريال_مدريد الاحتفالات بلقب #دوري_أبطال_أوروبا، وباتوا يفكرون في تحديات الموسم المقبل، حيث همهم الوحيد في هذه الفترة هو من سيغادر ومن سيبقى ومن سينضم.

وقالت صحيفة “الماركا” الإسبانية إن الأيام المقبلة ستكشف وضعية رئيس الفريق، فلورنتينو بيريز، بخصوص رئاسة ريال مدريد، وذلك خلال الانتخابات التي ستجري في التاسع من يوليو، مضيفة أن أول أمر يجب على القائمين على الفريق أن يقوموا به هو تجديد عقد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان حتى يونيو 2020.

وأضافت أن بيريز ناقش مع زيدان مسألة تمديد العقد وأن الطرفين اتفقا على كل التفاصيل.

كما ذكرت “الماركا” أن اللاعبين سيرجيو راموس وإيسكو سيجددان عقديهما “لا محالة” مع النادي الملكي، حيث قالا “نعم” لإدارة الفريق.

في المقابل، سيغادر صفوف الريال كل من خاميس رودريغز وبيبي وماريانو، حيث لم يوافق الدولي الكولومبي على العرض الذي قدمه مسؤولو الفريق (أقل من 75 مليون يورو)، وفي غالب الأحوال سيكون الدوري الإنكليزي وجهته المقبلة.

أما البرتغالي بيبي فأكد في وقت سابق أنه سيترك الفريق نهاية الموسم الحالي، وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، أما ماريانو فيبدو أنه غير راض على الدقائق “القليلة” التي منحها له زيدان هذه السنة.

وبالنسبة للاعبين الذين سيلتحقون بصفوف الريال الموسم المقبل، فيتعلق الأمر بكل من ثيو هيرنانديز وماركوس لورينتي وخيسوس فاييخو، الذين سيجري تقديمهم قريبا لوسائل الإعلام.

وكان ريال مدريد أعلن منذ شهر عن توصله لاتفاق مع فلامينغو البرازيلي بشأن التعاقد مع المهاجم فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 16 عاما في يوليو 2018، وفور بلوغ اللاعب سن 18 فإنه سينضم إلى الفريق الملكي.

في هذه الأثناء قالت تقارير إن النادي الملكي قدم عرضا بقيمة 135 مليون يورو لضم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي موناكو في ثاني محاولة للحصول على خدماته.

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