لاعب هولندي قد يصبح أغلى مدافع في العالم

بانتقاله من #ساوثمبتون الإنكليزي إلى #ليفربول، سيصبح قلب دفاع المنتخب الهولندي لكرة القدم #فيرجيل_فان_دييك أغلى مدافع في العالم، حسبما ذكرت تقارير صحفية إنكليزية.

وانضم فان دييك إلى ساوثمبتون عام 2015 بعدما تألق في صفوف سلتيك بطل أسكتلندا، وسيكلف انتقاله إلى ليفربول حسب هذه التقارير نحو 60 مليون جنيه إسترليني (77 مليون دولار أميركي).

وسيكسر انتقال فان دييك الرقم القياسي السابق الذي دفعه ليفربول لضم لاعب وهو 35 مليون جنيه عندما ضم المهاجم أندي كارول إلى صفوفه عام 2011 من نيوكاسل، وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، أما الرقم القياسي السابق لضم مدافع فكان 50 مليون جنيه، ودفعه تشلسي الإنجليزي عام 2014 إلى باريس سان جرمان الفرنسي، لضم الدولي البرازيلي دافيد لويز.

وذكرت صحيفة “ذي صن” أن المدرب الألماني يورغن كلوب أقنع مالكي ليفربول بدفع أجر أسبوعي للاعب الهولندي يصل إلى 200 ألف جنيه ليصبح صاحب أعلى أجر في الفريق.

وبات ساوثمبتون في السنوات الثلاث الأخيرة المصدر الرئيسي لليفربول حيث حصل على توقيع خمسة من لاعبيه بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني منهم آدم لالانا والسنغالي ساديو مانيه.

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