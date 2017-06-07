ماذا يحدث للجسم بعد شهر كامل من الصيام ؟

بعد شهر كامل من #صيام الشهر الكريم ماذا سيحدث في جسم الصائم ؟ الإجابة أنه ستحدث عمليات كثيرة ومفيدة، يمكن أن توصف بعمليات التطهير والتنظيف الكامل للجسم وأجهزته الداخلية.

ويقول الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة لقناة العربية : “إن الصيام ولمدة شهر كامل ﻳﻘضي ﻋﻠﻰ السموم المترﺍﻛﻤﺔ ﻭالفيرﻭﺳﺎﺕ، و يحمي الجسم من الخلايا التي تكون في مرحلة متأخرة، وﻣﻨﻬﺎ ماهو ﻋﻠﻰ وشك الموت ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ الجذعية التي ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ في ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ، كما يساعد في تجديد كرات الدم وهي مهمة في عملية النمو” .

وذكر أن الصوم يجدد عمل البنكرياس بصورة كبيرة و بالتالي يزيد من تجنب ﺍﻹﺻﺎبة بالسكري لعدة أشهر، كما يخلص الصوم الجسم من النيكوتين ﺍﻷمر الذي ﻳﺴاعد ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻼﻉ عن التدخين وكذلك الكافيين.

وقال استشاري المناعة إن الصيام يعد فرصة كبيرة لكي تحصل أجهزة وأعضاء الجسم على فترة راحة ضرورية من أجل تجديد نشاطها ووظائفها والتخلص من الرواسب، كما يجدد الصيام الدورة الدموية، ويعمل على إعادة التنظيم المطلوب لعمل الجهاز الهضمي ويساعد في خفض الوزن الزائد، وحرق الدهون.

وأوضح بدران أن الصيام لمدة شهر كامل يعالج بعض الأمراض المستعصية كالروماتيد والذئبة الحمراء وصرف السوائل المتجمعة في الساقين والبطن٬ بالإضافة إلى زيادة كفاءة الحواس الخمس٬ وحل مشاكل القولون العصبي٬ والحساسية .

وقال إنه يساعد في تنظيف الجسم من الإفرازات وبعض الخلايا الميتة والخلايا المريضة، ويساهم في التخلص من السموم بالتدريج حتى يصل إلى السموم التي تراكمت في الجسم منذ سنوات طويلة٬ وبعد عدة أسابيع تبدأ عملية التخلص من السموم في الأوعية الدموية المتواجدة في المخ وبالتخلص من هذه السموم يسترجع الجهاز المناعي نشاطه.

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