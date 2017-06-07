مديرة أعمال الممثل الهندي شاروخان تكشف ” اتفاقية ” ظهوره ببرنامج ” رامز تحت الأرض “

تصدر النجم الهندي #شاروخان عناوين الصحف المحلية والعالمية، خلال الأيام الماضية، لثلاثة أسباب، تتمثل في إعلان شبكة الأخبار الأوروبية في نبأ عاجل، عن مقتله مع 7 آخرين على متن طائرة، فضلا عن تعرضه لحادث بسيط أثناء تصوره أحدث أفلامه، وأخيرا ظهوره في برنامج المقالب “رامز تحت الأرض”، الذي آثار ضجة كبيرة منذ إذاعته.

وكشفت مديرة أعمال النجم البوليودي “بوجا دادلاني” كواليس ظهور النجم الخمسيني مع رامز جلال، قائلة : ” إن شاروخان كان على علم بكل ما حدث في برنامج المقالب العربي، وتم الإتفاق مع فريق العمل على جميع ردود الأفعال الصادرة منه، بما فيها محاولة مساعدته للآخرين خلال غرس المجموعة التي معه في الرمال المتحركة، لكي يظهر في دور بطولي، فضلا عن ثباته الانفعالي عند ظهور “تنين كومودو” الذي يرتديه مقدم البرنامج المصري”، مشيرة إلى أن توبيخ رامز جلال بحدة، كان من ضمن ما ورد بالإتفاق.

وأضافت “دادلاني” أن شاروخان تقاضى 400 ألف دولار مقابل مشاركته في هذه “المزحة المنظمة والمفبركة”، وأنه لم يغضب أو يتفاجئ مطلقا، ولكنه كان مجرد مشهد تمثيلي مسلي للجمهور، وذلك في تصريحات صحفية للموقع الهندي “hindustan times”، والتي نقلتها عنهم شبكة شباب الأهرام و العديد من الصحف الهندية، دون توضيح ما كان النجم البوليودي دفع مقابل مادي، للظهور في هذا البرنامج العربي.

يذكر أن “برنامج رامز تحت الأرض” يدور حول غرس فنان مشهور أو شخصية عامة مع مجموعة من فريق الإعداد في رمال متحركة بصحراء دبي، بعدما يفقد السائق قدرته على السيطرة على السيارة، عقب إجرائهم مقابلة مع الإعلامي نيشان، وأثناء محاولتهم للخروج من هذه الرمال يظهر الحيوان المفترس، يعلن رامز أنه “مقلب رمضاني.

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