مروحيات أباتشي و راجمات هيمارس و مشاة البحرية الأمريكية تشارك في ” معركة تحرير الرقة “

أكد البنتاغون أن وحدات من مشاة البحرية الأمريكية تقدم دعما عسكريا لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (وحدات الحماية الكردية) في عمليتها الخاصة بتحرير مدينة الرقة من قبضة تنظيم “داعش”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إريك باهون، في حديث إلى وكالة “إنترفاكس” الروسية، الثلاثاء، ردا على سؤال عن مشاركة الولايات المتحدة في اقتحام الرقة، إن “عناصر مشاة البحرية يقومون بتقديم دعم مدفعي بغرض مساعدة القوات الحليفة في دحر تنظيم داعش”.

وتابع باهون موضحا: “كخطوة إضافية للدعم الجوي المباشر وبواسطة راجمات الصواريخ HIMARS المتنقلة، تقوم وحدات المدفعية في قوات المشاة البحرية بتأمين الدعم الناري المتنقل، وفي كل الظروف الجوية؛ ما يخفض من قدرات “داعش” على تعزيز مواقعه والسيطرة عليها”.

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم البنتاغون “ألا تغييرات في استراتيجيتنا العامة”، وأن “دورنا يتلخص في تقديم الاستشارة والمساعدة ودعم القوات الحليفة، التي تقاتل من أجل استعادة أرضها الوطنية”.

من جانبه، ذكر المتحدث الآخر باسم البنتاغون، جيف ديفيس، في وقت سابق من الثلاثاء، أن وحدات من قوات المشاة الأمريكية تستخدم في عملياتها العسكرية ضد “داعش” في سوريا مروحيات من طراز “أباتشي”.

كما أعلنت قيادة البحرية الأمريكية أنها استأنفت، اليوم، ضرباتها على “داعش” من سفن الولايات المتحدة المنتشرة في مياه البحر الأبيض المتوسط. (REUTERS)

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