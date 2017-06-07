مستشفى مصري يطالب بمبلغ كبير للإفراج عن جثة شاب بريطاني !

رفض مستشفى مصري إرسال جثمان مواطن بريطاني إلى بلاده، حتى تدفع أسرته فاتورة بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “أدريان نيكولاس كينغ البالغ من العمر 39 عامًا، من ستافورد، توجه إلى #القاهرة مع صديق في التاسع من مايو/ أيار الماضي وبعد أقل من أسبوعين تعرضت كليته إلى فشل ودخل في غيبوبة بينما كان في رحلة سفاري”.

وقالت والدة كينغ، إيلين جيلبرت بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز: إن “الأطباء أخبروها بأن ابنها دخل في غيبوبة لمدة أربعة أيام في 25 مايو/أيار”، مضيفة أنه “في اليوم الخامس أوقف المستشفى أجهزة التنفس دون سابق إنذار، وأخبرها أن نجلها توفي”.

وأوضحت أن “المستشفى يطالب بـ40 ألف جنيه إسترليني للإفراج عن جثة ابنها بعد أن كانت هناك مشكلة في الطريقة التي تم بها ملء نموذج التأمين”.

وقالت الأم إنها “لا تعرف ما يجب القيام به، وإنها لا تستطيع أن تصدق أن بلادها لن تساعدها”، زاعمة أن “المستشفى المصري أوقف الآلات التي كانت موضوعة لابنها بسبب التأمين”.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث: “لقد كنا على اتصال وثيق مع أسرة كينغ منذ وفاته، ونتعاطف معهم في هذا الوقت الصعب، ونتصل بالسلطات المصرية نيابة عنهم لحل الأمر”.

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