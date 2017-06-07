مصرف الإمارات المركزي : عمليات الدفع و التحويلات طبيعية بعد خلاف مع قطر

قال مصرف #الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم الأربعاء إن عمليات الدفع والتحويلات في النظام المالي للبلاد طبيعية بعد خلاف مع قطر وإن النظام المالي للدولة في وضع يسمح له بدعم ذلك.

وخلق الخلاف الدبلوماسي بين الإمارات وقطر حالة من الضبابية تجاه بعض التعاملات المصرفية.

وقال المصرف المركزي في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية إنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.

وبدأت بعض بنوك الخليج في تعليق أنشطة مع بنوك قطرية بعد أن قطعت حكومات الإمارات والسعودية والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة يوم الاثنين متهمين الدوحة بدعم “الإرهاب”.

ومن بين أمور أخرى، فإن البنوك غير متأكدة مما إذا كان سيتعين إنهاء التعاملات القائمة مع مؤسسات قطرية. ولم يتناول بيان مصرف الإمارات المركزي الذي نقلته وام هذا الأمر. (REUTERS)

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