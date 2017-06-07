مطالب بتقليل عدد مقاعد التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا

قالت رابطة مسابقات الدوري الأوروبية ، إن أندية أقل يجب أن تنال فرصة التأهل مباشرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال رئيس الرابطة لارس كريستر أولسون، إنه يريد مشاهدة مجموعة أكبر من الفرق تنتمي لمسابقات الدوري الكبرى في أوروبا وهي تنافس في مراحل تمهيدية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي للعبة العام الماضي أنه سيمنح عدداً أكبر من المقاعد لفرق من مسابقات الدوري الأربع الكبرى هي إنكلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا على حساب الأندية المنافسة في الدول الأصغر.

وستدخل تلك التغيرات حيز التنفيذ في الفترة ما بين 2018 و2021 ولكن أولسون أخبر الصحافيين بأنه يتطلع للفترة ما بين 2021 و2024 عندما يأمل في إقناع الاتحاد الأوروبي بتغيير سياساته بهذا الخصوص.

وقال: “إنها رؤية مشتركة بين مسابقات الدوري بضرورة تقليل عدد الفرق التي تتأهل مباشرة (لدور المجموعات)، لابد من منح المزيد من الفرص لعدد أكبر من الفرق للتأهل إلى دوري الأبطال”.

وأضاف المسؤول السويدي أن الصيغة الجديدة التي سيتم العمل بها اعتباراً من العام المقبل: “ستزيد من الفارق بين الأندية الثرية وتلك التي لا تمتلك الكثير من الأموال”.

وجاءت تصريحات أولسون بعدما توصلت الرابطة لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن مشاركتها في عملية صناعة القرارات المتعلقة بصيغة البطولة وجدول المباريات. ( reuters )

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