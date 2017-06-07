هاتف ” سينشل ” يواجه مشكلات قانونية قبل طرحه في السوق

لم يمض على إعلان مبتكر نظام التشغيل #أندرويد، أندي روبن، عن الهاتف الذكي الثوري الجديد “اسينشل فون” أقل من أسبوع، حتى بدأت تظهر مشكلات قد تمنع طرحه في الأسواق.

إذ بعثت شركة أمريكية رسالة تطلب من “اسينشل”، وهي الشركة الناشئة التي أسسها حديثاً ويديرها روبين، التوقف عن استخدام الاسم لأنها بذلك تنتهك حقوق الملكية الفكرية، ثم إن ذلك سوف “يسبب إرباكاً”.

وتملك شركة “سبيجن”، المتخصصة في صناعة الملحقات والأغطية، بالفعل علامة تجارية باسم “إسينشل” وتستخدمه مع عدد من منتجاتها، وكتبت لشركة روبين رسالة تعترض فيها على استخدام الاسم مع هاتف الشركة الجديد. وتلزم الرسالة شركة روبين الناشئة بوقف والكف عن جميع استخدامات علاماتها التجارية بما في ذلك اسم “اسينشل”.

وحاولت الشركة التي قال روبن إنه أسسها كرد فعل لحالة الإحباط الذي تعاني منها صناعة التقنية في الوقت الراهن، تسجيل علامة “إسينشل” التجارية في الولايات المتحدة مرتين، لكن طلبها قوبل بالرفض بسبب أن شركة “سبيجن” تمتلك بالفعل حقوق هذه العلامة التجارية.

وبالرغم من الرفض، أصرّ روبن وزملاؤه على إطلاق اسم “اسينشل فون” على هاتفهم الذكي الأول، الأمر الذي دفع شركة “سبيجن” إلى بعث رسالة تطلب من الشركة إيقاف استخدام الاسم، وطلبت أن يرد على الرسالة قبل 15 يونيو (حزيران) الجاري، وإلا فإنها “مستعدة اتخاذ أي وجميع الإجراءات لحماية علامات سبيجن”.

يُشار إلى أن الهاتف الجديد يأتي بتصميم فريد، إذ يقدم شاشة تغطي الجهة الأمامية بالكامل، وذلك على غرار هاتف شاومي “مي ميكس” الذي أطلقته في العام الماضي. كما يمتاز بأن كاميرته الأمامية تحافظ على مكانها أعلى الشاشة التي تحيط بها من ثلاثة جهات. ( DPA )

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