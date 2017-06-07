هولندا : مجهول يحطم زجاج منزل لاجئ سوري و يهدده بسكين ثم يصيب نفسه و ينقل إلى المستشفى !

تعرض لاجئ سوري لاعتداء من قبل شخص مجهول، داخل منزله، في مدينة هاردينبيرخ الهولندية، وسط مخاوف من ازدياد حالات الإبلاغ عن حوادث تمييز عنصري في المدينة.

صحيفة “ديدمس فارت كورانت” الهولندية المحلية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب السوري “أحمد”، البالغ من العمر 19 عاماً، والحاصل على إقامة، قرع أحدهم جرس منزله الذي انتقل إليه حديثاً، يوم الجمعة الماضي (2/6)، وعندما لم يفهم من الطارق (24 عاماً) شيئاً، قام بإغلاق الباب خوفاً.

وما لبث الرجل إلا أن قام بكسر زجاج المنزل من الخارج، والدخول وتهديد أحمد بسكين، ليضيف اللاجئ السوري أن المعتدي قام بالهرب بعد ذلك.

وسرعان ما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه ونقله إلى المستشفى، حيث أنه آذى نفسه خلال تحطيمه للزجاج.

ولم يجرؤ أحمد على العودة إلى منزله، وبات في منزل صديقه الذي يسكن في المنطقة ذاتها.

وحققت الشرطة بالحادثة، وبحثت عن أدلة أو سلاح في المنطقة وأسطح المنازل المحيطة.

وسبق للمتهم أن قام سابقاً بقرع جرس باب منزل يقطنه شخص من أصول مهاجرة، وكان بحوزته (المتهم) حينها زجاجتا مشروب كحولي، مشيراً إلى رغبته بالتعرف.

ونقلت الصحيفة عن عمدة المدينة مطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما علقت السلطات البلدية على الحادثة بالقول إنها “لفتت انتباهنا الكامل، وننتظر انتهاء تحقيقات الشرطة”.

وأدانت مارتين بروكلمان من حزب (CDA) في المدينة، الحادثة، وأعربت عن رفضها وقلقها، فيما عبرت خيتا لاوتن من حزب (PvdA) عن صدمتها، شأنها شأن آنا فان دا هوك، من حزب اليسار الأخضر.

وختمت الصحيفة بالقول إن الحادثة تسببت بصدمة لدى ذوي الأصول المهاجرة في المدينة، وقد تم الإبلاغ عن الكثير من حوادث التمييز العنصري، إلا أن الشرطة لم يتبين لها وجود ذلك بعد أن قامت بتحقيقاتها.

عكس السير