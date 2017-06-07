﻿صحيفة ألمانية : مقاطعة قطر قد تؤدي إلى ارتداد الكيد على صانعيه

حذرت صحيفة «فرانكفورتر روندشاو» الألمانية من أنه «ربما تبين مع مرور الوقت أن محاولة السعودية وحلفائها في الخليج تركيع قطر هي كيد مرتد».

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن «الدوحة ربما تسعى لشراكة أمنية جديدة مع تركيا وتعزز علاقاتها مع روسيا والصين وتعتمد أكثر على إيران، في حين أن السعودية منغمسة بالفعل منذ أكثر من عامين في حرب كارثية ضد الحوثيين في اليمن».

ورأت الصحيفة أن «الحكام في الرياض لن يخاطروا على الأرجح بحل مشكلة قطر عسكريا الآن» وأضافت «وبذلك فربما خسر الجميع في هذا الشقاق الخليجي المحتد، وسيصبح العالم العربي أكثر انقساما عن ذي قبل».

وكانت الدول الخليجية السعودية والإمارات والبحرين قد أعلنت أول أمس الاثنين قطع علاقاتها مع قطر. (DPA)

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