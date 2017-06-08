الإمارات تغلق مجالها الجوي أمام رحلات قطر

قررت السلطات الإماراتية إغلاق المجال الجوي لجميع الرحلات الجوية القادمة أو المتوجهة من قطر.

وقال مسؤولون في الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات لوكالة الأنباء الألمانية الخميس إن الهيئة “قررت اليوم الخميس اغلاق المجال الجوي لجميع الرحلات الجوية من وإلى الدوحة حتى إشعار آخر”.

وكانت الهيئة أعلنت الأربعاء “إغلاق جميع مكاتب الخطوط الجوية القطرية العاملة في الإمارات بشكل فوري”.

وقطعت الإمارات يوم الاثنين الماضي العلاقات كليا مع قطر، وقررت اغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر ومنع عبور وسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة .

وأعلنت شركات الطيران الإماراتية (فلاي دبي) و(الإتحاد) و(العربية) و(طيران الإمارات)، وقف كل رحلاتها الى العاصمة القطرية الدوحة ابتداء من الثلاثاء الماضي. (DPA)

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