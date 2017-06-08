منعوه من اللعب وضربه حراس الملاعب في جبلة .. “الطفل المعجزة” يحلم باللعب لمنتخب آخر إن وقفت “الواسطة ” بوجه تمثيله “المنتخب السوري” (فيديو)

منعوه من اللعب و ضربه حراس الملاعب في جبلة .. ” الطفل السوري المعجزة ” يحلم باللعب لمنتخب آخر إن وقفت ” الواسطة ” بوجه تمثيله ” المنتخب السوري ” ( فيديو )
يطمح الطفل السوري الموهوب أحمد الظاهر (لاجئ في ألمانيا)، بالوصول إلى أكبر الأندية الأوروبية ومقارعة نجوم الكرة العالميين، مستغلا موهبته التي أبهرت العالم خلال الفترة الماضية، كما يحلم الظاهر، الملقب بـ”الطفل المعجزة”، بتمثيل المنتخب السوري لكن عائلته تخشى من “الواسطة”، والتي قد تمنعه من اللعب أساسيا مع منتخب بلاده، حسبما أكد والده في مقابلة أجراها مع شبكة سي ان ان الأمريكية.
عكس السير
قيم الخبر
والجواب هو من اجل هؤلاء الاطفال الذين يريدون تدمير مقدراتهم وسرقتها لتكون سوريا لهم ولاولادهم وعماراتهم وسياراتهم وعربدتهم وكتم نفس اي موهوب في اي اختصاص
حتكروا الجيش أولاً
ثم السياسة
وكرِّت االمسبحة الأسدية بعدها ليحتكروا
الإقتصاد والبترول و الزراعة و التعليم و التوظيف ولم يتركوا حتى الرياضة يتنفس بها الشعب فغيَّروا أسماء الأندية المحبوبة لجماهيرها وأنشؤوا نادي جبلة الطائفي ليسرق اللاعبين من اللأندية !! تصوَّروا بأن النادي الأرمني الحلبي أعطوه إسم اليرموك !
تشارك البعثات الرياضية السورية خارجياً بوفد مؤلف من 15 فرداً يضم ملاكم أو إثنين والباقي إداريين !
ننتتظرر اليوم الذي ينزاح فيه هذا النظام الفاسد وتعود سورية عرين العرب وليس عرين ذيل الحيوان .