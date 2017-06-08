السعودية تمنع طائرة قادمة من اللاذقية إلى الدوحة من دخول أجوائها

قالت قناة العربية، إن هيئة الطيران المدني السعودي، الأربعاء، منع دخول طائرة سورية لإجوائها الجوية، في رحلة غير مجدولة قادمة من اللاذقية إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدنى بالمملكة العربية السعودية قد ألغت جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية، إلى جانب إقفال مكاتبها فى المملكة.

ودعت الهيئة فى وقت سابق جميع المسافرين، الذين اشتروا تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الناقلات الجوية، أو وكيل السفر عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض عنها.

ويأتي قرار الهيئة استنادا لبيان حكومة المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإشارة إلى تعميم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر، الاثنين الماضي، بشأن منع شركات الطيران القطرية وطائرات قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو عبور أجوائها.

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